Москович: Коляда — тёмная лошадка произвольной программы

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадский фигурист Дилан Москович поделился ожиданиями в преддверии произвольной программы у мужчин на чемпионате мира, которая состоится завтра, 27 марта. Россиянин Михаил Коляда занял четвёртое место в короткой программе, уступив Юдзуру Ханю, Юме Кагияме (оба — Япония) и Нэйтану Чену (США).

«Думаю, Юдзуру удержится на первом месте. У него есть преимущество в восемь очков. Если он откатает произвольную программу, вряд ли Нэйтан сможет его догнать. Шансы у Нэйтана есть, но думаю, что Юдзуру справится. Считаю, что Юма должен остаться на подиуме, но Нэйтан его обойдёт и станет вторым.

И моя тёмная лошадка — Коляда. Произвольная программа Михаила — одна из моих любимейших в этом году, она очень хороша. И если он справится… Не знаю, всё может случиться. Но таковы мои предварительные расклады», — рассказал Москович в интервью CBC.