Хилл: Коляда может взять медаль, его программа напоминает выступление Барышникова в балете

Канадский эксперт, бывший фигурист Эшер Хилл поделился ожиданиями в преддверии произвольной программы у мужчин на чемпионате мира, которая состоится завтра, 27 марта. Россиянин Михаил Коляда занял четвёртое место в короткой программе, уступив Юдзуру Ханю, Юме Кагияме (оба — Япония) и Нэйтану Чену (США).

«Думаю, первое место займёт Ханю. Кагияма был здесь тёмной лошадкой. Я понял, на что он способен, посмотрев его выступление в прошлом году. Вижу его где-то на подиуме. Может быть, на второй позиции. Он опережает Коляду на семь баллов после короткой программы.

Мне бы хотелось, чтобы Михаил тоже завоевал медаль. Может быть, бронзу. Мне очень нравится произвольная программа россиянина, она завораживает. Мне эта программа напоминает выступление Барышникова из балета. Если Коляда откатается чисто с четверным лутцем, он может взять медаль. Но как я мог забыть Чена! Вероятно, Нэйтан станет вторым, а Коляда и Кагияма поборются за третье место», — сказал Хилл в интервью CBC.