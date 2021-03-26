Леонова рассказала, каким способом Трусова может стать призёром чемпионата мира
Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова выразила мнение, что Александра Трусова ещё может стать призёром чемпионата мира, который проходит в Стокгольме (Швеция).
После короткой программы Трусова, сорвавшая каскад, занимает только 12-е место, отставая от лидирующей соотечественницы Анны Щербаковой на 16 баллов.
«Самое большое ожидание — насколько собёрётся Саша Трусова. То отставание, которое есть от тройки лидеров, реально отыграть. Верю, что Саша сможет собраться и показать свои лучшие качества. При чистом исполнении ультра-си элементов она способна подняться как минимум в тройку», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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