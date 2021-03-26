Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритмический танец на чемпионате мира

На чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) танцевальные дуэты завершили выступление в первом виде программы – ритмическом танце. Первое место заняли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, безупречно исполнившие свой танец под мелодии из мюзикла «Поющие под дождем».
Александра Степанова и Иван Букин допустили небольшую ошибку и занимают пятое место после первого вида программы. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – десятые.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Танцы на льду. Ритмический танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 88,15
2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 86,05.
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 85,15…
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 83,02…
10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 75,58.
- 26 марта 2021
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