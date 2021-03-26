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Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритмический танец на чемпионате мира

На чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) танцевальные дуэты завершили выступление в первом виде программы – ритмическом танце. Первое место заняли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, безупречно исполнившие свой танец под мелодии из мюзикла «Поющие под дождем».

Александра Степанова и Иван Букин допустили небольшую ошибку и занимают пятое место после первого вида программы. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – десятые.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Танцы на льду. Ритмический танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 88,15

2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 86,05.

3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 85,15…

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 83,02…

10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 75,58.