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Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритмический танец на чемпионате мира

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритмический танец на чемпионате мира
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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На чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) танцевальные дуэты завершили выступление в первом виде программы – ритмическом танце. Первое место заняли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, безупречно исполнившие свой танец под мелодии из мюзикла «Поющие под дождем».

Александра Степанова и Иван Букин допустили небольшую ошибку и занимают пятое место после первого вида программы. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – десятые.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Танцы на льду. Ритмический танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 88,15
2. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 86,05.
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 85,15…
5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 83,02…
10. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 75,58.

Фигурное катание. ЧМ-2021. Стокгольм, Швеция
Танцы на льду. Ритм-танец
26 марта 2021, пятница. 12:52 МСК
Окончено
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