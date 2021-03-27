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«Фантастический результат». Жулин — об итогах ЧМ в женском одиночном катании

«Фантастический результат». Жулин — об итогах ЧМ в женском одиночном катании
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Призёр Олимпийских игр и тренер Александр Жулин прокомментировал результаты чемпионата мира в женском одиночном катании.

Чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призёром – Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова.

«Фантастический результат для нас. Трусова — огромный молодец, что пошла на пять четверных. Она просто боец. Если Саша ещё прибавит в скольжении и сохранит весь контент, то бороться с ней будет тяжело. Щербакова? Мне кажется, на неё повлияла болезнь. Но так собраться, откататься после падения… Просто боец! Ну и Лиза Туктамышева – фантастика. В таком возрасте продолжаться бороться со всеми девчонками. Просто умница», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Российские фигуристки никогда не добивались такого результата. Есть исторический рекорд!
Щербакова, Туктамышева и Трусова вчистую разгромили всех соперниц. Это просто поразительно!
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