Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021: итоги выступления девушек

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция) завершились короткие и произвольные программы у женщин.

По итогам двух программ чемпионкой мира стала россиянка Анна Щербакова. За два проката она получила 233,17 балла. Второе место заняла ещё одна представительница России Елизавета Туктамышева, которая за обе программы получила 220,46 балла. Замкнула тройку лучших россиянка Александра Трусова, набравшая по итогам двух программ 217,20 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Женщины. Итоговые результаты.

1. Анна Щербакова (Россия) – 233,17

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 220,46

3. Александра Трусова (Россия) – 217,20.

4. Карен Чен (США) – 208.63

5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 208.44.