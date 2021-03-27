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Губерниев: на колени встаю перед всеми тренерами: Мишиным, Москвиной, Тутберидзе, Плющенко

Губерниев: на колени встаю перед всеми тренерами: Мишиным, Москвиной, Тутберидзе, Плющенко
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги чемпионата мира в женском одиночном катании.

Чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призёром Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова.

Анна Щербакова во время исполнения мелодии Петра Чайковского на награждении

Анна Щербакова во время исполнения мелодии Петра Чайковского на награждении

«Каждая заслуживает тёплых слов. Щербакова — молодец. Любопытно было наблюдать, как она слушает мелодию Чайковского. Лиза Туктамышева — красотка, прорыв Трусовой — геройство. Это настоящая гордость. В фигурном катании мы номер один. Я на колени встаю перед всеми тренерами: Мишиным, Москвиной, Тутберидзе, Плющенко со своей школой. Фигурное катание — национальный вид спорта. Это настоящая гордость. Наши девчонки — большие труженицы, мы новаторы в этом виде спорта. Это безумно приятно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Накануне чемпионами мира в парном катании стали ученики Тамары Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Её вторая пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, завоевала бронзу.

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