Туктамышева — о втором месте на чемпионате мира: до сих пор не могу в это поверить

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после выступления на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Елизавета заняла второе место. Напомним, Туктамышева не попадала в сборную с 2015 года.



«Я до сих пор не могу в это поверить. Мечты сбываются! Спасибо всем, что верили в меня», — написала Туктамышева на своей странице в «Твиттере».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Туктамышевой в «Твиттере».

В соревнованиях у женщин все три медали завоевали россиянки. Впервые в истории этого вида программы представительницы России заняли весь пьедестал почёта.



Золотая медаль досталась Анне Щербаковой, а бронзовая награда — Александре Трусовой, провалившей короткую программу, но выигравшей произвольную.