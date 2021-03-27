Туктамышева — о втором месте на чемпионате мира: до сих пор не могу в это поверить
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после выступления на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Елизавета заняла второе место. Напомним, Туктамышева не попадала в сборную с 2015 года.
«Я до сих пор не могу в это поверить. Мечты сбываются! Спасибо всем, что верили в меня», — написала Туктамышева на своей странице в «Твиттере».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Туктамышевой в «Твиттере».
В соревнованиях у женщин все три медали завоевали россиянки. Впервые в истории этого вида программы представительницы России заняли весь пьедестал почёта.
Золотая медаль досталась Анне Щербаковой, а бронзовая награда — Александре Трусовой, провалившей короткую программу, но выигравшей произвольную.
«Пока нет слов, одни эмоции». Щербакова — о победе на ЧМ по фигурному катанию
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