«Пока нет слов, одни эмоции». Щербакова — о победе на ЧМ по фигурному катанию
Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями после победы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
«Пока что нет слов, одни эмоции… А эмоции именно как на этих фото», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Щербаковой в «Инстаграме»
В соревнованиях у женщин все три медали завоевали россиянки. Впервые в истории этого вида программы представительницы России заняли весь пьедестал почёта.
Победу одержала Анна Щербакова. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова, провалившая короткую программу, но выигравшая произвольную.
Выступление российских фигуристок уже прокомментировала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва.
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