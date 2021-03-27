«Пока нет слов, одни эмоции». Щербакова — о победе на ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями после победы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).



«Пока что нет слов, одни эмоции… А эмоции именно как на этих фото», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Щербаковой в «Инстаграме»

В соревнованиях у женщин все три медали завоевали россиянки. Впервые в истории этого вида программы представительницы России заняли весь пьедестал почёта.



Победу одержала Анна Щербакова. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова, провалившая короткую программу, но выигравшая произвольную.

Выступление российских фигуристок уже прокомментировала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва.