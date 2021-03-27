Роднина поделилась мнением об идее дать Этери Тутберидзе звание Героя России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на идею удостоить Этери Тутберидзе звания Героя России. Напомним, вчера, 26 марта, подопечная Тутберидзе Анна Щербакова одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).



«Давайте этими званиями не разбрасываться. Посмотрите материалы, документы и поймите, кому это звание присуждается. Эмоции — они хороши, только, наверное, не в этих вопросах. У нас без конца: дайте этому героя, дайте другому. Наверное, прежде чем что-то предлагать, нужно изучить материал», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Сегодня, 27 марта, с произвольными программами выступят мужчины. Начало — в 13:00 мск. По итогам короткой программы россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко занимают четвёртое и десятое места соответственно.

Ирина Роднина: наши хрупкие красавицы восхищают мастерством и смелостью