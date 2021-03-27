Туктамышева: это была борьба с собой, преодоление себя. Давно не получала таких эмоций

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Елизавета заняла второе место.



«Хотелось чисто откатать, хотя обычно чрезмерное желание ни к чему хорошему не приводит. Пыталась как-то успокаиваться. Это была борьба с собой, преодоление себя, и я рада, что соревнования закончились так. Давно не получала таких эмоций», — сказала Туктамышева после выступления.

Чемпионкой соревнований стала Анна Щербакова, бронзовая медаль досталась Александре Трусовой. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.



Успех россиянок прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.