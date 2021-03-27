«Семененко доказал – достоин ехать на Олимпиаду». Гербольдт – о результатах мужчин на ЧМ

Призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт подвела итоги выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

По итогам соревнований в мужском одиночном катании Михаил Коляда стал пятым, а дебютант Евгений Семененко – восьмым. Эти результаты дают России право на следующее первенство планеты и на Олимпийские игры заявить трёх одиночников.



«Программа-минимум выполнена: ребята привезли три места на Олимпиаду. Программа-максимум для наших спортсменов была занять призовое место. Не всё получилось, но ребята выступили более чем достойно. Хочу сказать им большое спасибо! Семененко доказал, что достоин ехать на Олимпиаду — это факт. Хотя до неё ещё много времени, всё может измениться. Спорт — непредсказуемая вещь.

Работа с Мишиным пошла на пользу Коляде. Это очень сложный сезон, все испытывают проблемы в подготовке, но Миша за этот год стал намного сильнее. Они движутся в правильном направлении — Алексей Николаевич знает, как готовить олимпийских чемпионов», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.