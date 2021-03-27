Михаил Коляда: лично для себя ставил на ЧМ цель хорошо отработать

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал своё выступление на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Коляда допустил ряд ошибок как в короткой, так и в произвольной программах и занял пятое место. Его результат в сумме с восьмым местом Евгения Семененко принёс России третью квоту на следующий чемпионат мира и Олимпийские игры.

«Лично для себя ставил цель хорошо отработать, как бы странно это ни звучало, но добавить больше нечего. Было много ошибок, вернёмся домой, и всё подробно проанализируем.

Борьба за квоты? Не было особого ажиотажа.

Сохраню ли произвольную программу на олимпийский сезон? Программа мне очень нравится, будем думать о следующем сезоне, Алексей Мишин — очень мудрый наставник, и я ему полностью доверяю», — сказал Коляда после выступления.