Михаил Коляда: лично для себя ставил на ЧМ цель хорошо отработать

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал своё выступление на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
Коляда допустил ряд ошибок как в короткой, так и в произвольной программах и занял пятое место. Его результат в сумме с восьмым местом Евгения Семененко принёс России третью квоту на следующий чемпионат мира и Олимпийские игры.
«Лично для себя ставил цель хорошо отработать, как бы странно это ни звучало, но добавить больше нечего. Было много ошибок, вернёмся домой, и всё подробно проанализируем.
Борьба за квоты? Не было особого ажиотажа.
Сохраню ли произвольную программу на олимпийский сезон? Программа мне очень нравится, будем думать о следующем сезоне, Алексей Мишин — очень мудрый наставник, и я ему полностью доверяю», — сказал Коляда после выступления.
- 27 марта 2021
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