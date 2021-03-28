Москович: хотел бы, чтобы Коляда завоевал медаль, но турнир оказался слишком мощным

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадский фигурист Дилан Москович поделился мнением о выступлении российского фигуриста Михаила Коляды на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Коляда допустил ряд ошибок как в короткой, так и в произвольной программах и занял пятое место.



«То, что Коляда остался без медали, — это следствие очень высокой конкуренции. Да, я бы хотел, чтобы коллекция Михаила пополнилась ещё одной медалью чемпионата мира. Но этот турнир был слишком мощным», — сказал Москович в интервью CBC.



Напомним, результат Коляды в сумме с восьмым местом Евгения Семененко принёс России третью квоту на следующий чемпионат мира и Олимпийские игры.

Ранее мнением о выступлении Коляды на чемпионате мира поделился канадский эксперт, бывший фигурист Эшер Хилл.