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Москович: хотел бы, чтобы Коляда завоевал медаль, но турнир оказался слишком мощным

Москович: хотел бы, чтобы Коляда завоевал медаль, но турнир оказался слишком мощным
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадский фигурист Дилан Москович поделился мнением о выступлении российского фигуриста Михаила Коляды на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Коляда допустил ряд ошибок как в короткой, так и в произвольной программах и занял пятое место.

«То, что Коляда остался без медали, — это следствие очень высокой конкуренции. Да, я бы хотел, чтобы коллекция Михаила пополнилась ещё одной медалью чемпионата мира. Но этот турнир был слишком мощным», — сказал Москович в интервью CBC.

Напомним, результат Коляды в сумме с восьмым местом Евгения Семененко принёс России третью квоту на следующий чемпионат мира и Олимпийские игры.

Ранее мнением о выступлении Коляды на чемпионате мира поделился канадский эксперт, бывший фигурист Эшер Хилл.

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