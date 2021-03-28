«Наши мужчины наконец-то вылезают из огромной ямы». Слуцкая – об итогах ЧМ

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая подвела итоги выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). В частности, Ирина оценила результаты, продемонстрированные Михаилом Колядой и Евгением Семененко в мужском одиночном катании.

«Для нас это лучший чемпионат мира за последнее время, но бывали и лучше. В 2009-м году, например, мы взяли четыре золотые медали. Но если смотреть за последние несколько лет, это потрясающий результат.



Почему мужчины единственные остались без медалей? Если бы Коляда не допустил такую досадную ошибку при прыжке и не упал, то он был бы третьим. Обидно, но если вспомнить, что было до этого, это очень хороший результат. Наши мужчины наконец-то вылезают из этой огромной ямы. В то же время я не понимаю, как можно бороться с Нэйтаном Ченом, который штампует прыжки, как горячие пирожки. Нужно стать сильнее его, а нашим мальчиками сделать это очень сложно, поэтому им есть ещё над чем работать», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Напомним, Коляда допустил ряд ошибок как в короткой, так и в произвольной программах и занял пятое место. Семененко стал восьмым. Их результат в сумме принёс России третью квоту на следующий чемпионат мира и Олимпийские игры.

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