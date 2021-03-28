Уряшев: когда слышишь, что 6-месячная русская девочка прыгает тройной, это бьёт по нервам

Американский тренер Александр Уряшев объяснил, что помешало японской фигуристке Рике Кихире навязать борьбу россиянкам на чемпионате мира в Стокгольме.

Весь пьедестал заняли россиянки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Кихира, считавшаяся одной из фавориток турнира, неудачно выступила в произвольной программе и осталась без медали.

«Я считаю, что на тренировках фигурист должен успешно выполнять 80% попыток, чтобы включать прыжок в программу. 75% — это недостаточно. По тому, что я видел в исполнении Кихиры, четверной сальхов у неё недостаточно хорошо отработан, чтобы включать его в программу. Если она в хорошей форме и способна чисто исполнить два тройных акселя, то я не стал бы рисковать и вставлять в программу четверные. И тройной аксель у неё сейчас тоже нестабильный.

У Кихиры в команде есть недопонимание — кто тренирует, как она тренируется, что там Стефан говорит, что Миё. И её вторая проблема — возраст. Ей же 18 лет? Ты начинаешь чувствовать давление. В XXI веке повсюду интернет: кто-то прыгнул на Луну — все через минуту это знают. В наше время мы узнавали результаты чемпионата мира только через пять дней. Какая-то 6-месячная или 7-месячная русская девочка прыгает тройной аксель на тренировке в ЦСКА или группе Тутберидзе. «Вау!» Даже для топ-спортсменов это удар по нервам. «Ой, смотрите, русская девочка не родилась ещё, а уже тройные-четверные крутит!»



Психологические проблемы у Кихиры? Я не считаю, что дело в этом. Конечно, такая проблема есть. Но думаю, что здесь скорее проблема в технической и физической готовности. Я не увидел, чтобы она была атлетически готова. Вот Трусова была готова, но у неё были проблемы с нервами. Атлетически готова была и Туктамышева, которая показала свой максимум. Не думаю, что Щербакова была атлетически готова к этому турниру, но она боец.



Моё уважение этим девушкам. У них большая конкуренция, и никогда не знаешь, чем закончится противостояние. У мужчин есть один парень, а есть остальной мир. У девушек в следующем сезоне ждём Валиеву. Косторная вернулась к Тутберидзе, и чего теперь от неё ждать – непонятно. Не знаю, как тренируется Алиса Лью, но в эту девочку я тоже верю. А ещё Эмбер Гленн, японки», — сказал Уряшев в интервью на YouTube-канале TheSkatingLesson.

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