«Сколько Тутберидзе заплатила судьям?» Иностранцев разозлил триумф российских фигуристок

За рубежом считают победу Щербаковой на чемпионате мира несправедливой. А разве могло быть иначе?

Чемпионат мира по фигурному катанию обернулся катастрофой для тех, кто, мягко говоря, относится к российскому спорту без симпатии.

Российских фигуристов лишили флага и гимна, название их родной страны запретили произносить вслух… А они всё равно побеждают. Да так, что у соперников нет ни малейшего шанса.

Неудивительно, что многие иностранцы не смогли принять того факта, что все три медали в женском катании завоевали девочки из России.

Разве могло быть иначе?

«Вы чувствуете запах Сочи?»

После короткой программы было сложно мечтать о российском пьедестале. Рика Кихира казалась как никогда уверенной и дышала в спину Анне Щербаковой. А Александра Трусова после сорванного каскада улетела аж на 12-ое место. В произвольной наши девочки не были безупречны, но грубейшие ошибки Кихиры и компании помогли свершиться настоящему спортивному чуду.

Трусова, завоевавшая бронзу, опередила ставшую четвёртой американку Чен на 8,5 баллов. В такой ситуации разговоров о предвзятости судей и быть не могло. Но это нам так казалось. Многие зарубежные болельщики уверены, что россиянки триумфа не заслужили. На авторитетных форумах и в соцсетях масса негативных комментариев:

— Не подиум, а настоящий фестиваль… Трусова — два падения, Туктамышева — одно падение, Щербакова — одно падение.

— Вы чувствуете запах Сочи в воздухе?

— После того, что произошло в Сочи с Сотниковой, я действительно не удивлена.



— У Карен Чен украли медаль.

— Подиум должны были взять Карен Чен, Каори Сакамото и Лиза Туктамышева.

— В следующий раз пригласите только россиян и американцев и перестаньте заставлять других фигуристов зря рисковать.

«Надо было сразу вручить медаль Этери»

Особенно иностранных болельщиков возмутила победа Щербаковой. Кто-то вообще предполагает, что Этери Тутберидзе купила медаль своей ученице.

— Можно было с самого начала подарить эту медаль Этери, зачем ждать? Ужасное катание и смешные баллы за него.

— Сколько Тутберидзе заплатила судьям? За игнорирование ребра на лутце? И за скольжение, якобы лучше, чем у Каори Сакамото? И за надбавки на вращениях больше, чем у Сатоко Миахары?

— Отвратительно! 72 балла за компоненты Анне, в то время как другим девушкам достаётся максимум 69. Вы могли бы напрямую отправить золотую медаль Этери.

— Скоро она выйдет на пенсию. Она больше не может делать даже хороших вращений.

— Надо было сразу вручить медаль Этери и ФФККР. Вот кто за неё заплатил.

— Анна не заслуживает золото. России не должно быть на чемпионатах мира.

Три хрупкие фигуристки заставили реветь от счастья. Безоговорочный триумф России! Анна Щербакова на зубах вытянула главный прокат в своей жизни и выиграла чемпионат мира. Как же ей было тяжело!

Слова восхищения и поддержки в адрес Щербаковой от иностранцев можно встретить куда реже:

— А кто, по-вашему, должен быть первым? Я могу понять претензии насчёт других фигуристов, но Щербакова явно была лучшей.

— Аня — супер воин!

— У Анны действительно железная воля.

«Как можно взять медаль с двумя падениями?»

Не согласны иностранцы и с медалью Александры Трусовой. Русскую ракету критикуют за падения и неудачную хореографию. Зарубежные зрители уверены, что Трусовой сильно завысили баллы, и такое катание не заслуживает даже бронзы.

— Если бы Сашу правильно оценили бы в интерпретации, то она ни за что бы не попала на подиум. То есть именно такое катание вы хотите видеть победным? Поздравляю, вы потеряли зрителя…

— Как можно взять медаль с двумя падениями? Тем более, когда остальные фигуристки катаются чисто…

— Возможно, она сделала четверные, но её программа была ужасной, а её оценки за презентацию нелепыми. Позор судьям и ISU!

— Что за шуточный чемпионат мира? Трусова выигрывает произвольную программу с двумя падениями и без хореографии.

— Да, программа с таким количеством падений не должна выигрывать медаль. Я очень люблю Сашу, но она подарила нам две ужасные программы.

— Компоненты Саши — это какая-то шутка. Позор вашей коррумпированный системе судейства! Хорошие четверные, но с двумя падениями и базовой хореографией…

Спасибо, что живая. Почему Трусова должна благодарить Тутберидзе за медаль чемпионата мира Плющенко наконец-то добился чего-то в качестве тренера. Вот только его вклад в успех Русской ракеты кажется минимальным.

Но, к счастью, нашлись и болельщики, восхищающиеся силой духа и талантом Русской ракеты:

— А я говорила, что у Трусовой будет момент Нейтана Чена!

— Посмотрите на неё! Это королева квадов — единственная женщина, которая приземлила четверной на чемпионате мира-2021.

— После катастрофической короткой программы она не сдалась и вернулась такой сильной! Так горжусь этой девушкой!

Трусова довела болельщиков до слёз! Неужели на чемпионате мира будет русский пьедестал? Саша пострадала от строгости арбитров. Но всё равно бьётся за медаль!

«Все приветствуют Императрицу!»

Единственная россиянка, которая смогла сразить наповал иностранцев, — это Елизавета Туктамышева. К ученице Алексея Мишина у болельщиков не возникает никаких вопросов. Лизой восхищаются, Лизу любят и вдохновляются ею:

— Лиза через многое прошла, но никогда не останавливалась. Продолжала становиться лучше. Никто не заслуживает большего, чем она!

— Браво, Лиза! Поздравляю с серебром, ты действительно этого заслуживаешь, я бы даже дал золото! Ты фантастическая фигуристка и фантастическая девушка. Я не знаю, как ты черпаешь вдохновение кататься среди детей… Уважение тебе и Мишину!

— Все приветствуют Императрицу!

— Лиза — единственное, чему я могу радоваться в суматохе женского турнира.

— Жаль, что Лиза не повторила судьбу Мишиной и Галлямова.

— Я никогда не перестану верить в тебя! Ты научила нас, что возраст — это просто число.