Костомаров оценил шансы Синициной и Кацалапова побороться с Пападакис и Сизероном

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал шансы чемпионов мира 2021 года Виктории Синициной и Никиты Кацалапова взять золото Олимпиады 2022 года в Пекине, где их главными конкурентами, как ожидается, будут Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, пропустившие чемпионат мира в Стокгольме.

«Конкуренция с Пападакис и Сизероном? Они уже побеждали их на чемпионате Европы 2020 года. Почему бы не сделать это и на ОИ-2022?

Вика с Никитой катались последними (в произвольном танце на чемпионате мира. — Прим. «Чемпионата»), поэтому было важно справиться с волнением и чисто исполнить свою программу. У судей не было ни малейшего повода к ним придраться. Они откатали блестяще.

Я поздравляю Александра Жулина и всю его команду. Они на сегодняшний день — не только самая красивая пара, но и самые сильные спортсмены в мире», — цитируют Костомарова «Известия».

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