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Буцаева: Семененко сделал всё, что мог. Коляда был способен бороться за пьедестал

Буцаева: Семененко сделал всё, что мог. Коляда был способен бороться за пьедестал
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы и тренер Виктория Буцаева прокомментировала выступление российских мужчин-одиночников на чемпионате мира в Стокгольме.

Бронзовый призёр первенства планеты 2018 года Михаил Коляда стал пятым, а 17-летний дебютант Евгений Семененко – восьмым. Благодаря этим результатам российские одиночники завоевали три квоты на чемпионат мира – 2022 и Олимпийские игры в Пекине.

«Евгений Семененко как дебютант сделал всё, что мог. Михаил Коляда был способен бороться за пьедестал, у него для этого всё есть. Миша прошёл через травму, когда пропускал сезон, смену тренера. Это тоже большой шаг: столько лет проработать с Валентиной Михайловной Чеботарёвой, а потом решиться на переход к другому специалисту. Но Алексей Николаевич Мишин — тренер с большой буквы. Думаю, Миша у него очень многому учится. Он уже не даёт себе возможности работать как-то по-другому. Их тандем, я думаю, сейчас завязан на том, что любое пожелание Мишина беспрекословно исполняется. Их работа уже приносит свои плоды и даст ещё больший результат», — приводит слова Буцаевой «Российская газета».

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