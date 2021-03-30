«Какой стыд и срам». Подписчики жёстко раскритиковали Боброву за слова о Тутберидзе

Подписчики раскритиковали олимпийскую чемпионку Екатерину Боброву за высказывание про методы работы тренера Этери Тутберидзе. В интервью «Собеседнику» спортсменка сказала: «Этери Георгиевна может быть остра на язык, кому-то из родителей может не понравиться, что их ребёнок слышит на тренировке. Она может унижать человека, но делает это, по её мнению, во благо».

Болельщики отреагировали на слова Бобровой, написав комментарии под её последним постом в «Инстаграме»:

«Катя, ты совсем не думаешь что говоришь».

«Вы вроде олимпийская чемпионка в команднике? Случайно не благодаря девочкам Этери Тутберидзе?»

«Какой стыд и срам. Сказали вы, а стыдно мне почему-то. Вы благодаря Этери стали олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях в Сочи и серебряной в Корее!»

«Катя, молчание — золото!»

«Не многовато позволяете себе, высказываясь в адрес заслуженного тренера Тутберидзе? Именно на плечах её девочек в том числе вы выехали в командном турнире ОИ оба раза».

«Екатерина, у Вас есть доказательства своих слов о группе Тутберидзе? Вообще-то у нас есть даже статья за клевету».

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