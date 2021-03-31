Алёна Косторная показала, как они с братом изменились за 3 года

Российская фигуристка Алёна Косторная показала, как они с братом Степаном изменились за прошедшие три года. Спортсменка опубликовала два их совместных фото. Первый снимок был сделан в 2018 году, второй — в 2021-м.

«Из 2018-го в 2021-й. А вы видите разницу?» — подписала фотографии фигуристка.

Пост доступен в «инстаграме» Алёны Косторной

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место. В начале марта Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. Ранее она работала с тренером Евгением Плющенко.

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