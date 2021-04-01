Губерниев посоветовал заткнуться журналисту из США после слов о музыке гея вместо гимна РФ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление американского спортивного обозревателя Филиппа Херша о замене гимна России музыкой Петра Ильича Чайковского на церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. По словам журналиста, он нашёл иронию в том, что Россия с антигомосексуальными законами отмечает свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем.

«Пусть этот человек не сравнивает себя с известным российским государем, который что-то там сказал по преданию великого русского композитора. Мне жалко, когда люди начинают быть настолько недальновидными, недалёкими и бескультурными. Никому нет дела до ориентации Чайковского или каких-то других людей. Точно так же, как нет дела, как мне кажется, до ориентации Фредди Меркьюри, Элтона Джона, Джорджа Майкла или Джина Симмонса. У последнего вообще было больше трёх тысяч женщин, а фотографию каждой он заботливо вклеивал в альбом.

Мне кажется, эти люди пытаются заявить о себе за наш счёт. Мы можем им смело сказать: «shut up» («заткнитесь». — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.