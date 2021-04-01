Энберт: на командном ЧМ Коляда может побороться за высшие места
Серебряный призёр ОИ-2018 фигурист Александр Энберт сообщил, что, по его мнению, россиянин Михаил Коляда на командном чемпионате мира в Осаке (Япония) сможет побороться за высшие места.
«Я надеялся, что у Миши будет медаль на чемпионате мира в Стокгольме, и очень болел за него. В этом сезоне он прекрасно катается, его подготовка по ходу него, мне казалось, позволила ему произвести корректировки. Думаю, на командном турнире он может побороться за высшие места (в индивидуальном плане)», — приводит слова Энберта «Р-Спорт».
Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в Стокгольме (Швеция), Коляда занял пятое место. Первенство планеты в третий раз выиграл американский фигурист Нэйтан Чен.
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