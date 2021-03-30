Канадский фигурист: Коляда владеет лучшими вращениями в мужском фигурном катании
Канадский фигурист Питер О'Брайен назвал россиянина Михаила Коляду обладателем лучших в мире вращений в мужском одиночном катании.
«На сегодняшний день Михаил Коляда владеет, пожалуй, лучшими вращениями в мужском фигурном катании. В частности, его либела просто потрясающая. Он и Джейсон Браун представляют отдельный класс, если говорить о совершенстве вращений», — написал О'Брайен на своей странице в «Твиттере».
С О'Брайеном согласилась олимпийская чемпионка Кейтлин Осмонд, добавившая третьим в этот список канадца Кигана Мессинга.
По итогам чемпионата мира Коляда стал пятым, Мессинг — шестым, Браун — седьмым. Первенство планеты в третий раз выиграл американский фигурист Нэйтан Чен. Призёрами стали японцы Юма Кагияма и Юдзуру Ханю.
Американец, к счастью, победил на чемпионате мира. Теперь-то Россию не засудят в танцах?
Нэйтан Чен просто с другой планеты! А Коляда даже с падением выполнил главную задачу.
Рекомендуем вам
- 30 марта 2021
-
00:53
-
00:36
-
00:29
-
00:09
-
00:09
- 29 марта 2021
-
23:56
-
23:56
-
23:41
-
23:24
-
22:40
-
22:24
-
22:09
-
21:59
-
20:57
-
20:30
-
19:16
-
18:07
-
15:09
-
15:07
-
13:44
-
13:11
-
13:05
-
12:47
-
12:41
-
12:36
-
12:07
-
10:56
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:32
-
09:22
-
09:21
-
09:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам