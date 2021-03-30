Канадский фигурист: Коляда владеет лучшими вращениями в мужском фигурном катании

Канадский фигурист Питер О'Брайен назвал россиянина Михаила Коляду обладателем лучших в мире вращений в мужском одиночном катании.

«На сегодняшний день Михаил Коляда владеет, пожалуй, лучшими вращениями в мужском фигурном катании. В частности, его либела просто потрясающая. Он и Джейсон Браун представляют отдельный класс, если говорить о совершенстве вращений», — написал О'Брайен на своей странице в «Твиттере».

С О'Брайеном согласилась олимпийская чемпионка Кейтлин Осмонд, добавившая третьим в этот список канадца Кигана Мессинга.

По итогам чемпионата мира Коляда стал пятым, Мессинг — шестым, Браун — седьмым. Первенство планеты в третий раз выиграл американский фигурист Нэйтан Чен. Призёрами стали японцы Юма Кагияма и Юдзуру Ханю.