Мишин ответил на вопрос о планах Туктамышевой на Олимпиаду

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, под чьим руководством тренируется чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, ответил на вопрос о планах подопечной на Олимпиаду 2022 года. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай).

«У нас есть планы попасть на Олимпиаду и выступить достойно. Для этого уже сейчас приступаем к тренировкам, созданию программ, подбору музыки и к той рутине, которая необходима для того, чтобы достойно подготовить спортсмена», — приводит слова Мишина «Р-Спорт».

Напомним, на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) 24-летняя Туктамышева завоевала серебряную медаль, уступив лишь соотечественнице, 16-летней на тот момент Анне Щербаковой.

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