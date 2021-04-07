Евгения Медведева: по мне видно, что выгляжу более здоровой

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о решении проблем со здоровьем и отказалась оценивать свою нынешнюю форму. В прошлом году спортсменка испытывала проблемы со спиной и заразилась коронавирусом.

«Восстановление прошло давно, они было довольно длительное. Мне опять пришлось лечь в госпиталь, чтобы немножечко прийти в себя. Но сейчас по мне видно, что выгляжу более здоровой. У меня организм начал работать вроде как должен. Все серьёзные сбои устранены. На здоровье сейчас не жалуюсь.

Как оценю свою форму? Думаю, сейчас стопроцентная форма только у Анечки Щербаковой, которая едет на соревнования. И у девчонок, которые сейчас прыгают четверные. Для них тройные прыжки — это уже очень легко. Я не буду сейчас свою форму оценивать», — сказала Медведева после выступления в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.