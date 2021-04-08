Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева стала капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Соперниками России будут команды Канады, Франции, Италии, Японии и США. Их капитаны — Нам Нгуен, Кевин Эмоз, Маттео Гуаризе, Рюити Кихара и Джейсон Браун соответственно. Турнир пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.

Состав сборной России на командный чемпионат мира — 2021:

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Танцы: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

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