Канделаки — Трусовой: в вашем возрасте уже пора мальчиками начать интересоваться

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки пообщалась с 16-летней российской фигуристкой Александрой Трусовой в эфире радио «Комсомольская правда». Между Канделаки и Трусовой состоялся такой диалог.

Канделаки: В вашем возрасте уже пора, мне кажется, мальчиками начать интересоваться. Нет, собаки собаками — это, конечно, хорошо, но уже, наверное, поклонники пишут страстные письма, скажите?

Трусова: Я не знаю…

Канделаки: Ну ваши поклонники просто папы боятся, у вас папа такой спортивный… Они просто понимают, наверное, что рано в эту дверь стучаться.

Трусова: Я не знаю. Но всем говорю, что ещё кататься буду до 22 лет — у меня такой план. И пока я в спорте, мне не до личной жизни.

Канделаки: Но есть какой-то тип мужской, который вам нравится? Ну не знаю, Брэд Питт, Киану Ривз…

Трусова: Не знаю. Я могу вам объяснить тип брата своего, которому 11 лет… Он любит очень естественных девушек, похожих на Снегурочку. Почему-то он любит именно таких. Вот когда он был чуть помладше, то говорил: это моя девушка, невеста… Сейчас, когда я спрашиваю, кто, он говорит: нет у меня. А раньше мы замечали, что он подарки носил тоже…