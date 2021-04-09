Елена Радионова рассказала, за кого больше всего болеет в женском одиночном катании

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова призналась, что в женском одиночном катании больше всего переживает за Елизавету Туктамышеву. На чемпионате мира в Стокгольме Туктамышева завоевала серебро, уступив лишь Анне Щербаковой.
«У меня нет фаворита в женском фигурном катании. Наверное, больше всего переживаю за Туктамышеву, потому что мы с ней начинали. С Лизой мы объездили в первый сезон чемпионаты Европы и мира. Очень рада за неё. Она уже на протяжении стольких лет катается на высоком уровне, и это действительно заслуживает уважения. У всех бывают взлёты и падения, но Лиза до сих пор в топе. Уже половина фигуристок закончили выступать и чем-то другим занимаются, а она всё катается. Это действительно круто.
Аня Щербакова не дрогнула. После короткой программы, когда девочки исполняли тройные аксели, она обыграла всех. В целом уже было тогда понятно, что она главный претендент на золото чемпионата мира. В произвольной ей нужно было выстоять, не дрогнуть, и она это сделала, показала свой характер. Аня тоже большой молодец», — рассказала Радионова в эфире телеканала «Звезда».
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