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Мария Сотскова показала фото с мужем и шикарным букетом роз

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова опубликовала фотографии с празднования дня рождения. Вчера, 12 апреля, ей исполнился 21 год. Спортсменка сфотографировалась с мужем, продюсером Михаилом Омельчуком и шикарным букетом роз.

«Звезда родилась. Спасибо всем большое за поздравления. Так приятно осознавать, что тебе есть с кем провести этот день», — написала Сотскова.

Пост доступен в «инстаграме» Марии Сотсковой

Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «челленджер»: Кубок Таллина (2015), мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр (2015) финала юниорского Гран-при, серебряный (2018) и бронзовый (2017) призёр чемпионата России.