Михаил Коляда успешно исполнил четверной тулуп в короткой программе на командном ЧМ

Российский фигурист Михаил Коляда закончил выступление в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию. За технику спортсмен получил 49,77 балла, за компоненты — 43,65 балла. Он исполнил четверной тулуп в каскаде с тройным. Итоговый результат — 93,42 балла.
Такой результат позволил Коляде захватить лидерство в короткой программе. Он опередил Романа Садовского, Евгения Семененко и Адама Сяо Хим Фа.
Коляда четвёртым вышел на лёд. После него выступят Нам Нгуен (Канада), Даниэль Грассль (Италия), Кевин Аймоз (Франция), Джейсон Браун (США), Сёма Уно (Япония), Юдзуру Ханю (Япония) и Нэйтан Чен (США).
Напомним, сборная России возглавляет текущую таблицу командного ЧМ, после того как Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец, а Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева стали первой и второй соответственно в короткой программе.
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