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«Очень красиво». Дочь Тутберидзе поделилась фотографиями с Финского залива

«Очень красиво». Дочь Тутберидзе поделилась фотографиями с Финского залива
Фигурное катание 0
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Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, на своей странице в «Инстаграме» разместила фото, сделанные на Финском заливе. Вместе с Дианой на снимках присутствует Глеб Смолкин, выступающий с ней в паре.

«Сегодня побывали на Финском заливе. Очень красиво», — написала Диана.

Фото можно посмотреть на официальной странице Дианы Дэвис в «Инстаграме».

Напомним, вчера, 17 апреля, подопечная Тутберидзе Анна Щербакова выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2021. Осака, Япония. Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 160,58.
2. Каори Сакамото (Япония) — 150,29.
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 146,23.
4. Брэйди Теннелл (США) — 133,19.
5. Рика Кихира (Япония) — 132,39.

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