«Очень красиво». Дочь Тутберидзе поделилась фотографиями с Финского залива

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Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, на своей странице в «Инстаграме» разместила фото, сделанные на Финском заливе. Вместе с Дианой на снимках присутствует Глеб Смолкин, выступающий с ней в паре.



«Сегодня побывали на Финском заливе. Очень красиво», — написала Диана.

Фото можно посмотреть на официальной странице Дианы Дэвис в «Инстаграме».

Напомним, вчера, 17 апреля, подопечная Тутберидзе Анна Щербакова выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию.



Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2021. Осака, Япония. Женщины. Произвольная программа



1. Анна Щербакова (Россия) — 160,58.

2. Каори Сакамото (Япония) — 150,29.

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 146,23.

4. Брэйди Теннелл (США) — 133,19.

5. Рика Кихира (Япония) — 132,39.