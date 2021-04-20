Ирина Слуцкая ответила на вопрос, можно ли считать Алексея Мишина главным тренером России

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая ответила на вопрос, можно ли сказать, что Алексей Мишин в настоящее время является главным тренером России.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Елизавета Туктамышева, выступающая под руководством Мишина, завоевала серебро. На командном чемпионате мира воспитанники Мишина, в список которых помимо Туктамышевой входят Михаил Коляда и Евгений Семененко, завоевали золото в составе сборной России.

«Мишин всегда был и будет тренером самого высочайшего уровня. То, что ребята из его группы подросли, вышли на новый уровень и показывают хорошие результаты, соответственно и его большая заслуга. Но вообще главный тренер страны, как мне кажется, всё-таки неправильная формулировка. Потому что у нас все тренеры и сильные, и великие, и с большим статусом.

Хороших тренеров в России много, и все имеют большое значение для спорта. Просто кому-то больше повезло с результатами, кому-то меньше. Нельзя забывать, что и от спортсменов многое зависит.

А Мишин, повторюсь, всегда был прекрасным тренером, таким он и остаётся. И спортсмены у него отличные: и Михаил Коляда, и Евгений Семененко, и Елизавета Туктамышева. И другие спортсмены, которые не принимали участия на этих соревнованиях», — приводят слова Слуцкой «Известия».

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