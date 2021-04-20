Сергей Давыдов оценил шансы Загитовой и Медведевой вернуться на прежний уровень

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов предположил, какова вероятность того, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призёр Игр в Пхёнчхане Евгения Медведева вернутся на былой уровень.

«Реально ли Загитовой и Медведевой вернуться на конкурентоспособный уровень? Я думаю, что нереально. Нереально не потому, что они сами не могут, а потому, что наступают более быстрые и более молодые. Они просто быстрее, вот и всё. Поэтому нереально.

Но только время покажет. Мы можем рассуждать об этом и выдвигать версии, но посмотрим, как оно будет», — рассказал Давыдов в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

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