Давыдов: Трусова всю программу бегала, пыталась прыгнуть. 5 прыжков — вот и вся программа

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал, как введение возрастного ценза повлияло бы на женское одиночное катание. По словам Давыдова, это приведёт к тому, что фигуристки не станут стремиться исполнять много сложных прыжков в программах, как это делает Александра Трусова.

«Наверное, это (введение возрастного ценза. — Прим. «Чемпионата») тоже приведёт к сбалансированности, скорее всего. Это не будет погоней за этими огромными четверными, как Саша Трусова бегала всю программу, пыталась прыгнуть. Соответственно, вот эти пять прыжков у неё — это вся программа.

Уже ничего не остаётся, чтобы показать какую-то идею, какой-то образ, в конце концов, свой костюм как-то воспроизвести — ты же катаешь что-то, кого-то. Поэтому, наверное, это будет более сбалансированная программа.

Это как раз приведёт более старших, не подростков, а уже повзрослевших женщин, девушек к тому, что они будут выполнять один-два, максимум три, наверное — может быть, два и аксель, — и катать свою программу, и это будет и сложно, и красиво, и всем будет нравиться и то, и другое, и третье», — рассказал Давыдов в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

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