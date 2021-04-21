Козловский назвал причину популярности женского одиночного катания

Бронзовый призёр чемпионата мира в парном катании Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, объяснил, почему, по его мнению, женское одиночное катание является настолько популярным.

«Женское одиночное стали так обсуждать не потому, что там какие-то скандалы, интриги, расследования, а потому, что со времён сочинской Олимпиады там есть систематические победы. Их любят в первую очередь. Мы можем сколько угодно впадать в скандалы, выяснения отношений, но без результата это никому не надо», — приводит слова Козловского Sport24.

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