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Константинова поднялась на пятое место после провала в КП на турнире федерации Петербурга

Бронзовый призёр Универсиады 2019 года в женском одиночном катании Станислава Константинова заняла пятое место на всероссийских соревнованиях на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. В произвольной программе Константинова с результатом 129,59 балла стала второй, уступив лишь Полине Свириденко (134,62).

Такой результат позволил Станиславе занять пятое место по итогам двух прокатов. Общая сумма составила 177,62 балла. Вчера, 21 апреля, фигуристка заняла лишь 11-е, предпоследнее место в короткой программе.

Турнир ФФК Санкт-Петербурга. Женщины

1. Полина Свириденко — 204,98 балла

2. Софья Мороз — 187,79

3. Арина Онищенко — 185,75

4. Арина Андреева — 185,08

5. Станислава Константинова — 177,62

6. Арина Кшецкая — 157,08

7. Мария Пулина — 156,82

8. Анастасия Самофалова — 152,07

9. Мария Крыжова — 149,88

10. Дарья Паринова — 149,07

11. Ева Кобзарь — 143,73

12. Алиса Будзько — 140,24