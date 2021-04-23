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Евгения Медведева показала фотографии с гастролей команды Этери Тутберидзе

Евгения Медведева показала фотографии с гастролей команды Этери Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Российская фигуристка Евгения Медведева в своём «инстаграме» опубликовала фотографии с гастролей группы Этери Тутберидзе.

«Гастроли команды Тутберидзе. Спасибо зрителям за энергию, которую Вы нам дарите», — написала Медведева.

Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Подписчики так оценили снимки Евгении:
«Тебе спасибо за то, что даришь нам столько положительных эмоций. За проникновенные выступления, самоотдачу и настоящее искусство на льду. Лучшая».
Спасибо за «Анну Каренину» на этих шоу».
«Спасибо, Женечка, за тебя».

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.

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