«Спасибо, любимые, за праздник!» Елена Ильиных показала фото с возлюбленным и сыном

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным, и их сыном Миром, а также поблагодарила за поздравления с днём рождения.

«Спасибо, любимые, за праздник! Спасибо всем за поздравления!» — написала Ильиных.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных

Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).