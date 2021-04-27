«Спасибо, любимые, за праздник!» Елена Ильиных показала фото с возлюбленным и сыном

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным, и их сыном Миром, а также поблагодарила за поздравления с днём рождения.
«Спасибо, любимые, за праздник! Спасибо всем за поздравления!» — написала Ильиных.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных
Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).
- 27 апреля 2021
-
08:29
-
00:46
- 26 апреля 2021
-
21:45
-
20:33
-
19:24
-
18:15
-
16:49
-
16:30
-
16:15
-
15:59
-
15:18
-
14:31
-
11:28
-
11:12
-
10:45
-
10:21
-
10:09
-
10:05
-
09:32
-
09:15
-
09:05
-
00:13
- 25 апреля 2021
-
23:44
-
23:15
-
18:33
-
17:37
-
15:24
-
13:46
-
12:07
- 24 апреля 2021
-
21:00
-
20:19
-
19:43
-
19:15
-
18:46
-
16:27