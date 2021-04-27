Хореограф Смекалов: у нас с Плющенко много общего. Мы оба любили красивых женщин!

Хореограф Юрий Смекалов рассказал о знакомстве с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и об их совместных увлечениях.

«Сейчас первую встречу уже не вспомню. Но могу сказать, что с самого начала он был открытым и приветливым. Меня вообще как-то приняли крайне радушно, и так получилось, что мы сразу поехали на горные сборы в Италию. Там провели вместе три недели, за это время успели подружиться. Каждое утро мы бегали по ступенькам в гору, у нас были общие тренировки, мы занимались постановками, вместе веселились по вечерам.



Один раз поехали на горное озеро на минивене, Женя был за рулем. В итоге мы застряли и пришлось переплывать озеро, так как иначе выбраться оттуда было невозможно. Я плыл с вещами в одной руке, фотоаппаратом в другой, чуть не утонул. В общем, целые приключения.

Как веселились по вечерам? Хм. Ну как веселились… Мы здорово ужинали. Женя был со своей девушкой, я со своей. После ужина для тренировки мы взваливали наших девушек на спину и бегали наперегонки до отеля. Ещё ездили на пикники. Остальные наши веселья были связаны со спортом. Играли в настольный теннис, бадминтон. Спорили, в том числе на деньги. Женя очень азартный человек и достаточно жадный до побед в любом проявлении. Это очень здорово! Ведь именно это качество и привело его на олимпийскую вершину. И поэтому он – самый сильный фигурист, на сегодня вряд ли его кто-то превзошел в достижениях.

Мы всегда были на одной волне, у нас много схожих моментов, связанных и с профессией, и с увлечениями. Поболтать про машины, про скорость – без этого не обходились наши вечера. А ещё мы оба любили красивых женщин! Так что у нас было очень много общего всегда", — цитирует Смекалова Sports.ru.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.