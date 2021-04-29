Волосожар отреагировала на точку зрения, что дочку с детства не надо учить готовить

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала точку зрения о том, что дочку с детства не надо учить готовить.

«Я тут в соцсетях наткнулась на пост, под которым разгорелся целый скандал. Мужчина утверждал, что женщина, которая не умеет или не хочет готовить — вовсе и не женщина. И что ей не на что рассчитывать в плане любви, семьи и отношений.

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В комментариях люди поделились на два лагеря. Кто-то активно соглашался с автором поста, а кто-то ругался с ним до победного, доказывая, что женщина не обязана дома готовить и убираться. Хочет — готовит, не хочет — не готовит. И что женятся по любви, а не чтобы получить бесплатного повара и помощницу по дому. Плюс многие писали, что и дочек своих сейчас специально не учат готовить в детстве, чтобы они потом сами решили — хотят они этим заниматься или нет.

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Но вот это мне уже не очень понятно. Разве девочку учат готовить именно, чтобы она потом кому-то готовила? А как же сам ребёнок, самостоятельность? По-моему уже какой-то перегиб идёт в этом смысле. Лика любит готовить. Ей нравится, что она сама может сделать что-то вкусное, а потом всех угостить. Что же, теперь ей каждый раз говорить: только помни, ты не обязана это делать, только если сама хочешь? Но это вроде бы и так понятно. Или нет?», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар

Супругом Татьяны является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.