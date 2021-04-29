Волосожар отреагировала на точку зрения, что дочку с детства не надо учить готовить

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала точку зрения о том, что дочку с детства не надо учить готовить.
«Я тут в соцсетях наткнулась на пост, под которым разгорелся целый скандал. Мужчина утверждал, что женщина, которая не умеет или не хочет готовить — вовсе и не женщина. И что ей не на что рассчитывать в плане любви, семьи и отношений.
⠀
В комментариях люди поделились на два лагеря. Кто-то активно соглашался с автором поста, а кто-то ругался с ним до победного, доказывая, что женщина не обязана дома готовить и убираться. Хочет — готовит, не хочет — не готовит. И что женятся по любви, а не чтобы получить бесплатного повара и помощницу по дому. Плюс многие писали, что и дочек своих сейчас специально не учат готовить в детстве, чтобы они потом сами решили — хотят они этим заниматься или нет.
⠀
Но вот это мне уже не очень понятно. Разве девочку учат готовить именно, чтобы она потом кому-то готовила? А как же сам ребёнок, самостоятельность? По-моему уже какой-то перегиб идёт в этом смысле. Лика любит готовить. Ей нравится, что она сама может сделать что-то вкусное, а потом всех угостить. Что же, теперь ей каждый раз говорить: только помни, ты не обязана это делать, только если сама хочешь? Но это вроде бы и так понятно. Или нет?», — написала Волосожар.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар
Супругом Татьяны является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.
- 29 апреля 2021
-
09:07
-
08:42
-
08:33
-
08:24
-
05:49
-
00:31
- 28 апреля 2021
-
21:46
-
20:34
-
20:21
-
16:21
-
15:30
-
12:02
-
11:10
-
10:29
-
09:04
-
08:47
-
08:33
- 27 апреля 2021
-
23:33
-
22:58
-
21:40
-
21:28
-
20:23
-
19:40
-
19:23
-
17:30
-
17:17
-
15:18
-
13:36
-
13:34
-
13:19
-
12:56
-
12:36
-
11:12
-
10:35
-
09:16