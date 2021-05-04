Оксана Баюл опубликовала архивное фото с Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым
Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала архивную фотографию. На снимке, помимо Баюл, присутствуют олимпийский чемпион Виктор Петренко с женой, а также двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков.
Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл.
Подписчики так оценили фотографию:
«Волшебное фото».
«Какое потрясающее фото!»
«Катя и Сергей — невероятная пара».
Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994).
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