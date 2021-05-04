Ковтун: Авербух воспринял мой уход к Навке как предательство

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы в мужском одиночном катании, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира Максим Ковтун рассказал, как его пригласили в жюри на шоу Ильи Авербуха, а потом перестали приглашать, так как он стал сотрудничать с Татьяной Навкой.

«Тут такая ситуация получилась неудобная… Он меня пригласил в жюри на «Ледниковый период. Дети». Меня похвалили и сказали, что классно. Но потом меня не приглашали.

Суть в чём — тогда подошла ко мне Таня Навка, мы начали общаться насчёт сотрудничества. «Аленький цветочек»? Да. Был достаточно большой контракт на несколько месяцев и у Ильи в Ялте, и у Татьяны.

Мой агент Мария на тот момент работала организатором именно этого шоу — это было удобно, плюс Татьяна предлагала условия немножечко лучше. Получилось так, что я выбрал контракт с Татьяной, потому что я с Ильёй уже пробовал ездить, и мы решили поработать с Татьяной. Я так понял, что Илья воспринял это как некое предательство, наверное, потому что он мне очень помогал», — сказал Ковтун в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!



