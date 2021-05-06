«Какая вы красивая!» Подписчики оценили фото Елены Ильиных с пляжа на Мальдивах

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала пляжное фото с отдыха на Мальдивах. Спортсменка сфотографировалась в рубашке и шортах.
«Жить и мечтать», — подписала фото Ильиных.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Елены Ильиных
Подписчики так оценили фото Елены:
«Красотка».
«Какая вы красивая!»
«Вам не холодно?»
«Хорошего отдыха».
Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).
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