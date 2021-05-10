Алина Загитова показала эффектные студийные фото в плаще с собакой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в коричневый плащ, позирует перед камерой вместе со своей собакой.
«Доброе утро!» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.
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