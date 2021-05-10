Елизавета Туктамышева показала пляжное фото в мокрой футболке

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма» разместила новую фотографию, сделанную на Мальдивах. На снимке спортсменка, одетая в мокрую футболку, позирует перед камерой.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 мая 2021
-
14:03
-
13:23
-
12:33
-
11:30
-
10:57
-
09:16
-
09:00
-
08:51
-
08:46
-
00:46
- 9 мая 2021
-
22:59
-
21:47
-
20:55
-
18:41
-
17:52
-
16:14
-
12:11
-
11:41
-
09:32
-
00:17
- 8 мая 2021
-
23:39
-
22:58
-
19:31
-
17:00
-
10:59
-
09:14
-
00:05
- 7 мая 2021
-
21:41
-
19:52
-
18:14
-
13:39
-
13:38
-
12:25
-
09:10
-
08:45