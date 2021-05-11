«Неимоверная жестокость». Татьяна Навка — о трагедии в казанской гимназии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на трагедию, произошедшую в казанской гимназии. Сегодня, 11 мая, стало известно о стрельбе в одной из школ города. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибли семь детей, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.

«Неимоверная и необъяснимая жестокость. Казань, мои соболезнования родным и близким, скорблю вместе с вами. Вечная память», — написала Навка в своём «инстаграме».

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.