«Неимоверная жестокость». Татьяна Навка — о трагедии в казанской гимназии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на трагедию, произошедшую в казанской гимназии. Сегодня, 11 мая, стало известно о стрельбе в одной из школ города. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибли семь детей, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.
«Неимоверная и необъяснимая жестокость. Казань, мои соболезнования родным и близким, скорблю вместе с вами. Вечная память», — написала Навка в своём «инстаграме».
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
- 11 мая 2021
-
16:28
-
16:11
-
15:32
-
15:06
-
14:33
-
14:24
-
13:50
-
12:54
-
12:03
-
11:39
-
11:30
-
11:00
-
10:10
-
09:00
-
08:39
-
08:26
-
08:15
- 10 мая 2021
-
22:08
-
19:57
-
15:22
-
14:59
-
14:03
-
13:23
-
12:33
-
11:30
-
10:57
-
09:16
-
09:00
-
08:51
-
08:46
-
00:46
- 9 мая 2021
-
22:59
-
21:47
-
20:55
-
18:41