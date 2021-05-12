В. Морозов — о негативных слухах о Тутберидзе: это вообще всё не так. Всё это сказки

Российский фигурист, выступающий в спортивных парах с Евгенией Тарасовой, Владимир Морозов поделился впечатлениями от тренировок у Этери Тутберидзе.
«Нам очень нравится, как она подходит к тренировкам, как она тренирует спортсменов, какой подход и как тут всё устроено и организовано. Поэтому мы видим для себя здесь очень хорошую перспективу.
Она нам поможет в тех местах, где у нас есть проблемы, сбои, локализует. И, я думаю, это по минимуму. Я надеюсь, что у нас получится очень хороший результат, потому что эта команда всегда работает на стопроцентный результат. Здесь надо отдаваться по максимуму.
Узнали Тутберидзе только с лучшей стороны. Кто-то говорит, что «не так общается». Всё это, когда видишь вживую, это вообще всё не так. Всё это сказки, что там рассказывают, и слухи, которые идут, – слушать их не нужно», — сказал Морозов в эфире Первого канала.
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