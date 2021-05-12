В. Морозов — о смене тренера: своей площадки стабильной не было. Тутберидзе дала нам лёд

Российский фигурист, выступающий в спортивных парах с Евгенией Тарасовой, Владимир Морозов рассказал о причине их перехода к тренеру Этери Тутберидзе.
«Нас пригласили в шоу ещё до чемпионата мира, в тур на небольшое количество городов. Свои старые показательные мы уже скатали до дыр, два сезона. Мы в Стокгольме пришли к тому, что Даня Глейхенгауз нам сделает показательную программу.
Единственное, что у нас в Москве своего льда нет, тренироваться нам по факту негде. В этом сезоне где-то всё время перебивались, куда-то ездили. Своей площадки стабильной не было. И получилось так, что ставили программу здесь, в Москве, в «Хрустальном».
Сделали показательный и попросились перед шоу раскатываться, тренироваться, потому что с листа тоже так залетать в шоу сложновато. И плюс у нас были обсуждения с Максимом Траньковым, как ещё, где кататься. Потому что с этим реально проблемы. Не знаю, как так мысль пришла попроситься в группу к Этери Георгиевне. Она нам помогла как тренер, как главный тренер. Дала нам лёд и возможность готовиться в Москве, тренироваться. Подошли вдвоём к ней, она немножко была не готова, наверное. С чего бы это вдруг? Она сказала, что хочет помочь. Поэтому начались какие-то обсуждения, как это сделать, как это возможно. До сих пор это тянется, решается очень многое со льдом, подготовкой и планами. На тот момент это было авантюрой, наверное. Но осознанный выбор», — сказал Морозов в эфире Первого канала.
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