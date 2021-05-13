Туктамышева показала, как принимает пасмурные ванны с эстонской фигуристкой. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новое фото, на котором можно посмотреть, как она вместе с эстонской фигуристкой Синдрой Криисой принимает пасмурные ванны. Спортсменки вместе отдыхают на Мальдивах.
«Принимаем пасмурные ванны, после ванны обыкновенной», — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
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