Туктамышева показала, как принимает пасмурные ванны с эстонской фигуристкой. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новое фото, на котором можно посмотреть, как она вместе с эстонской фигуристкой Синдрой Криисой принимает пасмурные ванны. Спортсменки вместе отдыхают на Мальдивах.

«Принимаем пасмурные ванны, после ванны обыкновенной», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

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